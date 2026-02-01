Энергетики плавят лед на ЛЭП под Волгоградом

В Волгоградской области, а именно в Камышинском и Дубовском районах, обледенели провода. В связи с этим специалисты «Россети Юг» плавят гололед на воздушных линиях электропередачи, сообщает компания.
В регионе ввели особый режим работы. Это связано с сильным гололедом и мокрым снегом. Энергетики усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса по всему региону. Бригады «Волгоградэнерго» уже работают в режиме повышенной готовности. Они готовы оперативно реагировать на обращения потребителей. Однако работу энергетиков усложняют сильные снежные заносы на дорогах.
Для ликвидации нештатных ситуаций на энергообъектах уже задействовали 10 бригад. Это 37 специалистов и 13 единиц спецтехники. Также подготовили 15 резервных источников электроснабжения. Их общая мощность составила порядка 9 МВт.
Особый контроль установили за социально значимыми и инфраструктурными объектами. При необходимости бригады энергетиков оперативно реагируют на обращения бытовых потребителей и устраняют локальные технологические нарушения.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании: 8−800−220−0−220. Для звонков с мобильных устройств доступен короткий номер 220.