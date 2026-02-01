Энергетики плавят лед на ЛЭП под Волгоградом

В регионе ввели особый режим работы. Это связано с сильным гололедом и мокрым снегом. Энергетики усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса по всему региону. Бригады «Волгоградэнерго» уже работают в режиме повышенной готовности. Они готовы оперативно реагировать на обращения потребителей. Однако работу энергетиков усложняют сильные снежные заносы на дорогах.