Маршруты 93, 43 и 36а в Казани работают с ограничениями из-за препятствий на дорогах

На всех маршрутах отмечаются затруднения движения, многие остановки не очищены от снега, поэтому пассажиров просят быть осторожными при посадке и высадке. Несмотря на сложные погодные условия, на линию вышло около 75% транспорта, что соответствует уровню последних недель.