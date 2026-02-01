Ричмонд
Движение по трассе М-4 в Ростовской области осуществляется в штатном режиме

Трасса М-4 в Ростовской области полностью открыта для транспорта, пробок нет.

Источник: Комсомольская правда

После многокилометровых пробок накануне сегодня, 1 февраля, движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено и проходит в штатном режиме. Стабильную дорожную ситуацию, несмотря на снег и гололедицу, фиксируют в онлайн-режиме на интернет-картах.

Напомним, на этой неделе на М-4 то и дело собирались заторы. В одних случаях из-за ДТП, в других — во время непогоды. Также вчера, 31 января, сообщали о десятикилометровой пробке в районе 1013 км автодороги. В этом случае движение было затруднено из-за ремонтных работ.

Сейчас дороги свободны, но жителей Дона предупреждают об ухудшении погоды. Сегодня из-за понижения температуры воздуха ожидается гололедица. Водителям нужно быть осторожными. Лучше ограничить поездки на дальние расстояния. В дороге следует строго придерживаться ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

