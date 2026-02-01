Движение по трассе М-4 в Ростовской области осуществляется в штатном режиме

Напомним, на этой неделе на М-4 то и дело собирались заторы. В одних случаях из-за ДТП, в других — во время непогоды. Также вчера, 31 января, сообщали о десятикилометровой пробке в районе 1013 км автодороги. В этом случае движение было затруднено из-за ремонтных работ.