Движение по трассе М-4 в Ростовской области осуществляется в штатном режиме

После многокилометровых пробок накануне сегодня, 1 февраля, движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено и проходит в штатном режиме. Стабильную дорожную ситуацию, несмотря на снег и гололедицу, фиксируют в онлайн-режиме на интернет-картах.
Напомним, на этой неделе на М-4 то и дело собирались заторы. В одних случаях из-за ДТП, в других — во время непогоды. Также вчера, 31 января, сообщали о десятикилометровой пробке в районе 1013 км автодороги. В этом случае движение было затруднено из-за ремонтных работ.
Сейчас дороги свободны, но жителей Дона предупреждают об ухудшении погоды. Сегодня из-за понижения температуры воздуха ожидается гололедица. Водителям нужно быть осторожными. Лучше ограничить поездки на дальние расстояния. В дороге следует строго придерживаться ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.