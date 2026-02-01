Гепарду из зоопарка Новосибирска исполнилось шесть лет

1 февраля гепарду из Новосибирского зоопарка исполнилось шесть лет. Именинника поздравили в соцсетях зоопарка.
Гепарда зовут Кода, он прибыл в холодную Сибирь из далекой Южно-Африканской Республики вместе со своей парой по кличке Эстер. Большие хищники прекрасно уживаются друг с другом в вольере и не конкурируют за пищу.
Их обычное времяпрепровождение — игры и общение. И это зрелище стало для посетителей зоопарка одним из любимых. В комментариях новосибирцы пожелали самому быстрому хищнику в мире здоровья, котят и долгой жизни.