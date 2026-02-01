Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском автобусе беременная омичка подралась с пенсионером

Инцидент произошел из-за места в салоне.

Источник: Комсомольская правда

В телеграм-канале «Омск live» появилось шокирующее видео драки молодой беременной омички с пенсионером. По словам очевидцев, конфликт произошел в автобусе № 95.

На кадрах молодая женщина сначала осыпает сидящего на пассажирском сиденье пожилого мужчину отборным матом, а затем вступает с ним в рукопашную. При этом омичка уверяет, что оппонент порвал ей куртку. Как сообщили очевидцы, конфликт якобы произошел из-за отказа пенсионера уступить беременной место.

Примечательно, что урезонить разбушевавшуюся девушку попыталась лишь одна пассажирка. Остальные делали вид, что ничего особенного не происходит. Официальных комментариев от полиции и транспортного предприятия по данному факту пока не поступало.