В омском автобусе беременная омичка подралась с пенсионером

В телеграм-канале «Омск live» появилось шокирующее видео драки молодой беременной омички с пенсионером. По словам очевидцев, конфликт произошел в автобусе № 95.
На кадрах молодая женщина сначала осыпает сидящего на пассажирском сиденье пожилого мужчину отборным матом, а затем вступает с ним в рукопашную. При этом омичка уверяет, что оппонент порвал ей куртку. Как сообщили очевидцы, конфликт якобы произошел из-за отказа пенсионера уступить беременной место.
Примечательно, что урезонить разбушевавшуюся девушку попыталась лишь одна пассажирка. Остальные делали вид, что ничего особенного не происходит. Официальных комментариев от полиции и транспортного предприятия по данному факту пока не поступало.