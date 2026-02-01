Полиция проверила 120 иностранцев в ходе рейда на улице Красного Текстильщика

В ходе рейда полицейские выявили 25 нарушителей миграционного законодательства, один из проверяемых предъявил документ с признаками подделки. Имевших проблемы с законом доставили в территориальные отделы МВД и привлекли к ответственности.
Кроме того, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и кинологами правоохранители осмотрели 110 автомобилей. Десять водителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД, также выявили пять фактов подделки государственных регистрационных знаков. Номера изъяли, по каждому случаю проводится разбирательство.