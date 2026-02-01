Полиция проверила 120 иностранцев в ходе рейда на улице Красного Текстильщика

Кроме того, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и кинологами правоохранители осмотрели 110 автомобилей. Десять водителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД, также выявили пять фактов подделки государственных регистрационных знаков. Номера изъяли, по каждому случаю проводится разбирательство.