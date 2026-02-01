Волгоград вновь стал Сталинградом накануне 2 февраля

Рабочие муниципальных дорожных предприятий начали активную работу 1 февраля 2026 года. Они установили таблички на всех основных въездах в город, чтобы к утру 2 февраля знаки уже приветствовали всех именем «Сталинград». Эти временные изменения продлятся ровно сутки, после чего указатели вернут к привычному виду.