Волгоград вновь стал Сталинградом накануне 2 февраля

В Волгограде уже заменили дорожные указатели, и теперь гостей и жителей города встречает его героическое имя — Сталинград. Это традиционное преображение происходит накануне 2 февраля — Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает мэрия.
Рабочие муниципальных дорожных предприятий начали активную работу 1 февраля 2026 года. Они установили таблички на всех основных въездах в город, чтобы к утру 2 февраля знаки уже приветствовали всех именем «Сталинград». Эти временные изменения продлятся ровно сутки, после чего указатели вернут к привычному виду.
Новые знаки с надписью «Сталинград» появились на ключевых автомагистралях. Среди них федеральные трассы, такие как «Сызрань-Саратов-Волгоград» (ул. Шурухина), «Волгоград — Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (ул. Историческая), а также региональная трасса Р-221 (ул. Генерала Романенко) и другие важные подъезды к городу. Работы по замене выполнили муниципальные дорожные службы — МБУ «Северное» и МБУ «Южное».
Решением местных властей, имя Сталинград возвращают Волгограду девять раз в году.