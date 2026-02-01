Ричмонд
Из-за морозов отменили занятия у воронежских младшеклассников

Учащиеся с 5-го по 11-й класс продолжат очное обучение.

Источник: Комсомольская правда

2 и 3 февраля в школах Воронежа буду учиться ребята с 5-го по 11-й классы. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин.

Из-за сильных морозов, которые сохранятся в нашем регионе ближайшие дни, учеников с первого по четвертый класс на два ближайших дня переведут на дистанционный формат обучения.

— Если кто-то из родителей по разным причинам не сможет оставить ребенка дома, детей встретят учителя в своих классах, школах, — пояснил глава города.

По словам чиновника, работа детских садов будет организована в обычном режиме.

При этом Петрин призвал родителей юных воронежцев не вести малышей по сильному морозу в сады.