Из-за морозов отменили занятия у воронежских младшеклассников

2 и 3 февраля в школах Воронежа буду учиться ребята с 5-го по 11-й классы. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин.
Из-за сильных морозов, которые сохранятся в нашем регионе ближайшие дни, учеников с первого по четвертый класс на два ближайших дня переведут на дистанционный формат обучения.
— Если кто-то из родителей по разным причинам не сможет оставить ребенка дома, детей встретят учителя в своих классах, школах, — пояснил глава города.
По словам чиновника, работа детских садов будет организована в обычном режиме.
При этом Петрин призвал родителей юных воронежцев не вести малышей по сильному морозу в сады.