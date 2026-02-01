Белорусов ждет экстремально холодная ночь 2 февраля с морозом около минус 33

Синоптики сообщают, что в Беларуси грядет очень холодная ночь с температурой ниже 30 градусов, пишет pogoda.by.
2 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктической воздушной массе. Облачность будет переменной, преимущественно без осадков. Только днем местами по северу пройдет небольшой снег. Предупреждают про гололед и гололедицу в отдельных районах.
Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 22 до 28 мороза, а местами до минус 33. Днем будет не так холодно — от 13 до 19 мороза.
Ранее мы писали, что cиноптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси: «Начнется по-зимнему сурово».
