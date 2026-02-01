Белорусов ждет экстремально холодная ночь 2 февраля с морозом около минус 33

2 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктической воздушной массе. Облачность будет переменной, преимущественно без осадков. Только днем местами по северу пройдет небольшой снег. Предупреждают про гололед и гололедицу в отдельных районах.