Белорусов ждет экстремально холодная ночь 2 февраля с морозом около минус 33

Ночь на 2 февраля будет экстремально холодной.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сообщают, что в Беларуси грядет очень холодная ночь с температурой ниже 30 градусов, пишет pogoda.by.

2 февраля погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктической воздушной массе. Облачность будет переменной, преимущественно без осадков. Только днем местами по северу пройдет небольшой снег. Предупреждают про гололед и гололедицу в отдельных районах.

Ветер ожидается северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 22 до 28 мороза, а местами до минус 33. Днем будет не так холодно — от 13 до 19 мороза.

Ранее мы писали, что cиноптик Дмитрий Рябов предупредил о морозах намного ниже климатической нормы со 2 по 8 февраля в Беларуси: «Начнется по-зимнему сурово».

Прочитайте, что юрист ответил, должен ли наниматель компенсировать сотруднику проезд до работы.

Тем временем, трудовые пенсии увеличатся в Беларуси с 1 февраля в среднем на 10 процентов.