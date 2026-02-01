Волгоградского журналиста Вячеслава Ященко* Минюст признал иноагентом

— Проект «Дозор в Волгограде» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Создатель и авторы проекта проживают за пределами Российской Федерации, — говорится в сообщении Минюста, опубликованном 30 января.