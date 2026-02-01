В январе в Сочи отдохнули порядка 685 тысяч гостей

За январь 2025 года в Сочи отдохнули приблизительно 685 тысяч туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Средний уровень заполняемости гостиниц составил 70%. По словам главы города, стабильному потоку способствовали длинные новогодние каникулы и снежная погода в горных районах, что позволило сохранить высокую посещаемость и после праздничного периода.
На текущий момент в городе находится свыше 90 тысяч отдыхающих. Для обеспечения комфортного пребывания гостей оперативный штаб продолжает координировать работу городских служб и инфраструктурных объектов.