Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В январе в Сочи отдохнули порядка 685 тысяч гостей

Курорт принял за месяц около 685 тысяч туристов при средней загрузке гостиниц в 70%

Источник: Комсомольская правда

За январь 2025 года в Сочи отдохнули приблизительно 685 тысяч туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Средний уровень заполняемости гостиниц составил 70%. По словам главы города, стабильному потоку способствовали длинные новогодние каникулы и снежная погода в горных районах, что позволило сохранить высокую посещаемость и после праздничного периода.

На текущий момент в городе находится свыше 90 тысяч отдыхающих. Для обеспечения комфортного пребывания гостей оперативный штаб продолжает координировать работу городских служб и инфраструктурных объектов.