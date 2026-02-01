Ричмонд
Только взрослый каток возобновил работу на Адмиралтейке в Воронеже

Пока нет технической возможности открыть детский.

Источник: пресс-служба администрации Воронежа

Работы по восстановлению льда на катке на территории Адмиралтейской площади в Воронеже продолжаются 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Из-за сильного вчерашнего снегопада пока нет технической возможности открыть весь каток в полном объеме.

— С 12:00 открылся взрослый каток, о времени возобновлении работы детского катка сообщим дополнительно, — заверили в мэрии.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, каток на воронежской Адмиралтейской площади закрыли 31 января из-за непогоды.