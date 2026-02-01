Нижегородцам рассказали, какие прививки нужны перед поездкой в жаркие страны

В Африке и Южной Америке обязательна вакцина от жёлтой лихорадки — её делают минимум за 10 дней до вылета, а защита сохраняется на всю жизнь. Для поездок в Азию, Африку и Индию врачи советуют привиться от брюшного тифа: иммунитет действует около трёх лет. Почти универсальная рекомендация — вакцинация от гепатита A, которая проводится в два этапа и формирует пожизненную защиту. Тем, кто летит в ОАЭ, Саудовскую Аравию или страны Африки, стоит подумать и о прививке от менингококковой инфекции — одной дозы хватает до пяти лет.