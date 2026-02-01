Нижегородцам рассказали, какие прививки нужны перед поездкой в жаркие страны

Шум вокруг экзотических вирусов вроде Нипаха может отвлечь туристов от болезней, с которыми путешественники сталкиваются куда чаще. Инфекционист Екатерина Кулова вместе с изданием «Стационар-Пресс» подготовила понятный чек-лист прививок для тех, кто собирается за границу, особенно в страны с жарким климатом.
В Африке и Южной Америке обязательна вакцина от жёлтой лихорадки — её делают минимум за 10 дней до вылета, а защита сохраняется на всю жизнь. Для поездок в Азию, Африку и Индию врачи советуют привиться от брюшного тифа: иммунитет действует около трёх лет. Почти универсальная рекомендация — вакцинация от гепатита A, которая проводится в два этапа и формирует пожизненную защиту. Тем, кто летит в ОАЭ, Саудовскую Аравию или страны Африки, стоит подумать и о прививке от менингококковой инфекции — одной дозы хватает до пяти лет.
При этом от малярии, денге, вируса Зика и лихорадки Западного Нила вакцин пока не существует. Здесь на первый план выходит профилактика: репелленты, закрытая одежда и внимательное отношение к своему здоровью. От малярии перед поездкой врачи рекомендуют заранее пройти курс специальных препаратов.
Кроме того, перед отпуском стоит проверить прививки по национальному календарю — от гепатита B, полиомиелита, кори и клещевого энцефалита. Маршрут путешествия лучше обсудить с врачом заранее: рекомендации могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе.