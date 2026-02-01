Ричмонд
Белорусам разрешили выступать с флагом и гимном в олимпийском виде спорта

Белорусам разрешили соревноваться с флагом и гимном в тхэквондо.

Источник: Комсомольская правда

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение о допуске россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном, пишет РИА Новости.

Сообщается, что 31 января принято решение «разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран». Ранее атлеты из России и Беларуси выступали в нейтральном статусе.

При этом по-прежнему в обоих странах пока запрещено проводить международные соревнования по тхэквондо.

Кстати, Эстония отказала во въезде белорусам и лишилась чемпионата Европы по фехтованию.

Ранее мы писали, что известно о семи белорусских спортсменках, которые выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.

Кстати, белорусы не смогут участвовать в параде атлетов на открытии Олимпиады в Италии.