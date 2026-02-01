Белорусам разрешили выступать с флагом и гимном в олимпийском виде спорта

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение о допуске россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном, пишет РИА Новости.
Сообщается, что 31 января принято решение «разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран». Ранее атлеты из России и Беларуси выступали в нейтральном статусе.
При этом по-прежнему в обоих странах пока запрещено проводить международные соревнования по тхэквондо.
