Путин и Медведев в день рождения Ельцина прислали цветы на его могилу

РИА Новости: Путин и Медведев прислали цветы на могилу Ельцина.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прислали цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, корзину с цветами на могилу Ельцина на Новодевичье кладбище прислал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975−1976) и первым секретарем (1976−1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.

