31-летняя женщина без вести пропала в Иркутске

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Дарью Дадуеву. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МВД.
— В полицию обратилась мать женщины. Она сообщила, что ее 31-летняя дочь ушла из дома, расположенного в микрорайоне Ершовский и с тех пор не выходит на связь, ее местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.
Женщина, по данным оперативников, может находиться в микрорайонах Юбилейный и Приморский.
Приметы разыскиваемой: на вид 30−35 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения. Из особых примет: отсутствуют передние зубы.