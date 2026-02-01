Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

31-летняя женщина без вести пропала в Иркутске

Дарья Дадуева вышла из дома и с тех пор не выходит на связь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Дарью Дадуеву. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МВД.

— В полицию обратилась мать женщины. Она сообщила, что ее 31-летняя дочь ушла из дома, расположенного в микрорайоне Ершовский и с тех пор не выходит на связь, ее местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.

Женщина, по данным оперативников, может находиться в микрорайонах Юбилейный и Приморский.

Приметы разыскиваемой: на вид 30−35 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения. Из особых примет: отсутствуют передние зубы.