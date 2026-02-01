Резервный водовод прокладывают в Бодайбо для устранения коммунальной аварии

В Бодайбо продолжают устранять последствия коммунальной аварии, из-за которой свыше тысячи человек остались без воды и тепла. 1 февраля в городе начали прокладывать сварной резервный водовод. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.