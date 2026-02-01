Экс-премьер Молдавии обвинил власти в сокрытии причин блэкаута

В субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. В таможенной службе заявили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Спустя несколько часов министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено.
«Министерство энергетики заявило, что ответственность лежит на Украине, Moldelectrica сослалась на изморозь и неблагоприятные погодные условия, Ukrenergo официально опровергло эти версии и указало, что авария началась на нашей стороне — на линии Исакча (RO-MD), а правящая партия и её публичные рупоры возложили вину на Россию. Власти либо сознательно ввели общество в заблуждение, либо продемонстрировали элементарную техническую неграмотность», — написал политик в своем Telegram-канале.
Филат также заявил, что общество стало объектом попытки упростить и политизировать объяснение произошедшего.
«Гражданам была предложена примитивная манипуляция — списать всё на погоду или войну, лишь бы не поднимать вопрос о хрупкой и декларативной энергетической устойчивости. Где инвестиции? Десятки миллионов евро были направлены на так называемую энергетическую независимость. Как получилось, что в 2026 году региональное колебание всё ещё выключает светофоры и парализует медицинские учреждения», — выразил он удивление.
Политик подчеркнул, что техническая несостоятельность была усугублена масштабным провалом коммуникации.
«Если государство не в состоянии обеспечить электроэнергию, оно обязано как минимум обеспечить правдивую и последовательную информацию. Сегодня Республика Молдова оказалась в темноте как в буквальном, так и в институциональном смысле», — добавил Филат.
Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались в начале 2025 года без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля прошлого года действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.