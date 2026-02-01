Путин на встрече с патриархом Кириллом отметил роль РПЦ в жизни России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин высоко оценил роль РПЦ в жизни страны, его слова привела пресс-служба Кремля.
«Мы много раз обращаемся к той роли, которую играет Русская православная церковь в жизни России на протяжении всей ее истории, в укреплении нашего народа», — рассказал он на встрече с патриархом Кириллом, приуроченной к 17-й годовщине его интронизации.
Путин отметил большой вклад патриарха в укрепление РПЦ, многое сделано для поддержки приходов и развития организационных структур.
«Это, безусловно, ваши личные достижения. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере — в духовной», — подчеркнул президент.
Патриарх же поблагодарил Путина за уникальные отношения Церкви и государства.
«Уровень взаимодействия является очень убедительным свидетельством о правильности политики государства в отношении Церкви, о достойном положении Церкви в обществе, и оказании духовной поддержки нашему народу. В этом очень большая ваша заслуга», — добавил он.
Президент, со своей стороны, пообещал продолжить взаимодействовать с РПЦ в том же ключе.