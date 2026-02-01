ОмГУ впервые покажет уникальные редкие книги из своей коллекции

«В год, когда Омск является Культурной столицей, мы открываем наши фонды для всех. Наш медиапроект — это способ преодолеть барьер между редкой книгой как музейным объектом и современной молодёжью. Мы хотим показать, что эти книги — живые голоса прошлого. В нашем фонде собрано около 8 тысяч редких изданий», — рассказала директор библиотеки ОмГУ Татьяна Деткова.