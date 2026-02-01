ОмГУ впервые покажет уникальные редкие книги из своей коллекции

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского впервые открыл доступ к редким изданиям своей библиотеки в новом просветительском медиапроекте «Истории редких книг». Проект стартовал в год, когда Омск официально носит статус Культурной столицы.
Первый выпуск серии посвящён трёхтомному «Евангелию» 1823 года — точной копии книги, которую получил Фёдор Достоевский перед отправкой в омскую каторгу в 1850 году. Издание, созданное фондом «Возрождение Тобольска» в 2017 году, вышло ограниченным тиражом — всего 150 экземпляров. Первый том полностью воспроизводит оригинал с пометками писателя, два других содержат научную расшифровку и комментарии от ведущих исследователей творчества Достоевского.
«В год, когда Омск является Культурной столицей, мы открываем наши фонды для всех. Наш медиапроект — это способ преодолеть барьер между редкой книгой как музейным объектом и современной молодёжью. Мы хотим показать, что эти книги — живые голоса прошлого. В нашем фонде собрано около 8 тысяч редких изданий», — рассказала директор библиотеки ОмГУ Татьяна Деткова.
Каждый выпуск проекта «Истории редких книг» знакомит зрителей с историей конкретного издания: от внешнего оформления до биографии автора и культурного контекста. В следующих эпизодах зрителей ждут рассказы о других ценных экземплярах, ранее недоступных широкой публике.