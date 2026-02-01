Ричмонд
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил долг в 700 миллионов

Генеральный директор клуба рассказал о финансовом положении.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринат Баширов рассказал о финансовом положении и планах на будущее. В интервью изданию «Спорт экспресс» он сообщил, что сейчас погашен долг в размере 700 млн рублей.

— До сих пор не понимаем, как выбрались из этой ситуации. С долгами почти рассчитались, последний реструктурировали, — отметил Баширов.

Он также рассказал, что сейчас осталось выплатить сумму в 160 млн, закрыть долг планируют в межсезонье, когда подойдут рекламные контракты.

По словам Баширова, на помощь пришло также и руководство республики — есть надежда на увеличение бюджета.

