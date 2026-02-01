Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

Жителям донской столицы и области напоминают: в указанный период возможны различные происшествия и аварийные ситуации. Всех просят не подходить близко к легким конструкциям, ЛЭП и деревьям. Нужно быть осторожными рядом с домами, где могут возможны падение сосулек или сход снега с крыш.