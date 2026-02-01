Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности из-за прогноза погоды, сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
Зимняя непогода сохранится до 3 февраля. Сегодня, 1 февраля, температура воздуха понизится на 10−12 градусов, а завтра в регионе усилятся снегопады и метель.
Жителям донской столицы и области напоминают: в указанный период возможны различные происшествия и аварийные ситуации. Всех просят не подходить близко к легким конструкциям, ЛЭП и деревьям. Нужно быть осторожными рядом с домами, где могут возможны падение сосулек или сход снега с крыш.
В опасный период лучше пользоваться общественным транспортом. Водителям нужно быть внимательными, необходимо строго соблюдать ПДД и придерживаться безопасной скорости. Детей в машине следует перевозить только в специальных дорожных креслах.
Нельзя оставлять машины на дороге, такой транспорт мешает работе коммунальной техники.
