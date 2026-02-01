На остановках Екатеринбурга погасли информационные табло

Жители Екатеринбурга 1 февраля массово жалуются на неработающие электронные табло, которые расположены на остановках общественного транспорта и сообщают о времени прибытия ближайших рейсов.
Проблему подтвердили и в мэрии Екатеринбурге, где сообщили, что занимаются решением вопроса, и в самое ближайшее время вопрос будет закрыт. Нынешний сбой связан с технологическими моментами.
Отметим, что электронные табло регулярно точечно отключаются на остановках. Так, например, на протяжении более месяца не работает табло на остановке «Стадион Екатеринбург Арена» по направлению из центра. Часто отсутствует информация и на трамвайных остановках по улице Татищева.