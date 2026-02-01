На остановках Екатеринбурга погасли информационные табло

Отметим, что электронные табло регулярно точечно отключаются на остановках. Так, например, на протяжении более месяца не работает табло на остановке «Стадион Екатеринбург Арена» по направлению из центра. Часто отсутствует информация и на трамвайных остановках по улице Татищева.