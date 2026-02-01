Жители части домов Куйбышевского района в Иркутске остались без света

Без света остались несколько жителей домов в Куйбышевском районе Иркутска в воскресенье 1 февраля. Частичное отключение электроэнергии произошло в 18:20 по местному времени. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.
— Под отключение попала часть домов в поселке Малая Топка на улицах Ангарская, Берёзовая, Верхняя, Детская, Дорожная, Кленовая, Ключевая, Лесная, Молодежная, Саянская, Снежный, Солнечная, Сосновая, Центральная, Южный, а также в СНТ Белочка, СНТ Норка, СНТ Пион, СНТ Полиграфист, — говорится в сообщении.
Специалисты уже определяют и устраняют причины отключения. Ориентировочно свет в домах восстановят к 22:00 по местному времени.