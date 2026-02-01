20 остановок электричек в Башкирии получили названия

В Башкирии переименовано 20 остановочных пунктов электричек. Ранее они именовались по порядковому номеру километра, на котором расположены, сообщает «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Новые названия получили:
62 км — Новые Киешки.
74 км — Камышлинка.
132 км — Новый Краснояр.
1705 км — Высокая.
1478 км — Мендян.
1432 км — Надеждино.
24 км — Ольховое.
34 км — Кулушево.
1395 км — Новошахово.
1422 км — Каргалытамак.
1400 км — Шланлыкулево.
148 км — Нижняя Манява.
169 км — Тихий Ключ.
193 км — Азналкино.
199 км — Азикеево10 км — Сысканово.
36 км — Устье-Бассы.
40 км — Басиновка.
128 км — Южно-Уральский заповедник.
Бриштамак (95 км) — Софьино.