20 остановок электричек в Башкирии получили названия

Прежде они именовались по порядковому номеру километра, на котором расположены.

Источник: АиФ Воронеж

В Башкирии переименовано 20 остановочных пунктов электричек. Ранее они именовались по порядковому номеру километра, на котором расположены, сообщает «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Новые названия получили:

62 км — Новые Киешки.

74 км — Камышлинка.

132 км — Новый Краснояр.

1705 км — Высокая.

1478 км — Мендян.

1432 км — Надеждино.

24 км — Ольховое.

34 км — Кулушево.

1395 км — Новошахово.

1422 км — Каргалытамак.

1400 км — Шланлыкулево.

148 км — Нижняя Манява.

169 км — Тихий Ключ.

193 км — Азналкино.

199 км — Азикеево10 км — Сысканово.

36 км — Устье-Бассы.

40 км — Басиновка.

128 км — Южно-Уральский заповедник.

Бриштамак (95 км) — Софьино.