Воронежский областной онкоцентр возглавил Руслан Мошуров

На этом посту Руслан Мошуров сменил Ивана Мошурова, который в настоящее время исполняет обязанности ректора Воронежского государственного медицинского университета. Новый руководитель центра является выпускником ВГМУ и обладает значительным профессиональным и научным опытом. В течение последних десяти лет Руслан Мошуров работал в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена под руководством главного онколога России Андрея Каприна.