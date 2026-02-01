Воронежский областной онкоцентр возглавил Руслан Мошуров

Главным врачом Воронежского областного научно-клинического онкологического центра назначен Руслан Мошуров. Заместитель председателя Правительства региона Владимир Попов и министр здравоохранения Игорь Банин официально представили коллективу нового главу медучреждения. Об этом сообщает правительства региона.
На этом посту Руслан Мошуров сменил Ивана Мошурова, который в настоящее время исполняет обязанности ректора Воронежского государственного медицинского университета. Новый руководитель центра является выпускником ВГМУ и обладает значительным профессиональным и научным опытом. В течение последних десяти лет Руслан Мошуров работал в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена под руководством главного онколога России Андрея Каприна.
По мнению Руслана Мошурова, за последние годы в Воронежской области была проведена масштабная модернизация онкологической службы и сегодня центр является не только клиническим, но и научным учреждением.
«Наша задача — развивать кадровый потенциал, усиливать научную составляющую и внедрять современные методики лечения в сотрудничестве с федеральными экспертами, чтобы как можно больше пациентов могли получать высококвалифицированную помощь в Воронежской области», — подчеркнул на встрече Руслан Мошуров.