Врач Тимченко рассказала омичам об опасностях аллергии на холод

Дерматолог Омского клинического кожно-венерологического диспансера Тамара Тимченко объяснила, почему на морозе могут появляться кожные высыпания. По словам врача, это может быть признаком холодовой крапивницы — аллергической реакции на низкие температуры. Она проявляется зудом и сыпью, но реакция может быть и более серьёзной.