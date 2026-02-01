Врач Тимченко рассказала омичам об опасностях аллергии на холод

Дерматолог Омского клинического кожно-венерологического диспансера Тамара Тимченко объяснила, почему на морозе могут появляться кожные высыпания. По словам врача, это может быть признаком холодовой крапивницы — аллергической реакции на низкие температуры. Она проявляется зудом и сыпью, но реакция может быть и более серьёзной.
Употребление холодных напитков или мороженого способно вызвать отёк губ, языка и даже дыхательных путей, что создаёт угрозу для жизни. Также холод может провоцировать ринит, конъюнктивит и астму.
Аллергия на холод бывает врождённой или приобретённой. Врождённая форма часто проявляется у младенцев, а приобретённая может развиться на фоне хронических инфекций, аутоиммунных или обменных нарушений уже во взрослом возрасте.
Врач подчеркнула, что при появлении подобных симптомов необходимо обращаться к специалисту для диагностики и подбора терапии, а не просто стараться теплее одеваться.