Врач Тимченко рассказала омичам об опасностях аллергии на холод

Особенно это актуально для жителей Сибири в зимний период.

Источник: Аргументы и факты

Дерматолог Омского клинического кожно-венерологического диспансера Тамара Тимченко объяснила, почему на морозе могут появляться кожные высыпания. По словам врача, это может быть признаком холодовой крапивницы — аллергической реакции на низкие температуры. Она проявляется зудом и сыпью, но реакция может быть и более серьёзной.

Употребление холодных напитков или мороженого способно вызвать отёк губ, языка и даже дыхательных путей, что создаёт угрозу для жизни. Также холод может провоцировать ринит, конъюнктивит и астму.

Аллергия на холод бывает врождённой или приобретённой. Врождённая форма часто проявляется у младенцев, а приобретённая может развиться на фоне хронических инфекций, аутоиммунных или обменных нарушений уже во взрослом возрасте.

Врач подчеркнула, что при появлении подобных симптомов необходимо обращаться к специалисту для диагностики и подбора терапии, а не просто стараться теплее одеваться.