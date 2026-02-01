Волгоградские участники СВО выступили против реорганизации школ

— Я защищаю нашу родину в надежде на светлое будущее моих детей. А в это время на моей малой родине происходит настоящая диверсия. Школы района, в том числе Клетско Почтовская, где учился я, моя супруга, а сейчас наши дети, планируют реорганизовать и присоединить к одной серафимовичской школе. Ранее чиновники неоднократно пытались это сделать, но жители хутора отстояли право школы быть самостоятельной. Но мы все знаем, к чему приводят такие эксперименты с образованием, — заявил Николай.