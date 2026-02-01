Глава Лиги безопасного интернета вновь вернулась к ситуации в лицее Ростова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вновь вернулась к теме о «личинке в булочке» в лицее Ростова-на-Дону.
— Чиновники говорят, что личинка, которую увидел школьник в булочке из столовой, вовсе не личинка, а самый настоящий «кунжут». После публикации в местном канале, органы власти провели проверку, — написала в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.
При этом автор поста отметила, что ее первый комментарий был вовсе не о булочке как таковой, а том, что мальчика в итоге якобы поругали за публикацию.
— Так мне написали ребята, и попросили его поддержать. Не знаю, что там было в булочке. Всегда думала, что кунжут выглядит несколько иначе. Такой «кунжут», как на видео, мы покупаем в магазине «рыболовство» и кормим им птичек амадинов, — добавила Екатерина Мизулина.
