В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Гарантированную выплату заключившим контракт в Ленинградской области для участия в спецоперации увеличили до 3 миллионов рублей, сообщило областное правительство.
«Гарантированная выплата гражданам, заключившим контракт в Ленинградской области для участия в СВО, увеличена до 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.
По данным правительства, в выплату входят 2,15 миллиона рублей — региональная выплата, — 400 тысяч рублей — федеральная выплата, — 450 тысяч рублей — региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.
Выплата из регионального бюджета производится после заключения контракта, уточнила администрация.