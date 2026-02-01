В Ленинградской области увеличили гарантированную выплату по контракту

По данным правительства, в выплату входят 2,15 миллиона рублей — региональная выплата, — 400 тысяч рублей — федеральная выплата, — 450 тысяч рублей — региональная выплата (с индексацией) или земельный участок в обмен на земельный сертификат по окончании военной службы.