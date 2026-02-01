Ричмонд
На Солнце произошла сильная вспышка — чего ждать белорусам

Что ждать белорусам после сильной вспышки на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце произошли первые с 21 января сильные вспышки уровня M, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Это события, непосредственно предшествующие высшему уровню X», — сказали специалисты. Они уточнили, что в интервале времени с 5 до 8 утра было зарегистрировано уже три таких вспышки. И в течение сегодняшнего и завтрашнего дня Солнце начнет пытаться пробить порог уровня X.

В настоящее время активность пока не оказывает воздействия на Землю. Однако примерно через двое суток активная область сместится ближе к центру солнечного диска. После этого ее воздействие на околоземное пространство может усилиться.

Ранее писали, что белорусов ждет экстремально холодная ночь 2 февраля с морозом около минус 33.

МВД сказало о задержании директора студии красоты и массажистки в Бобруйске.

И мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за захоронения домашнего животного: «Ни в лесу, ни на участке, ни в парке».