Леса Волгоградской области обработают от вредителей

Для эффективной борьбы с вредителями задействуют современную технику. Это и самолеты, распыляющие специальные составы с воздуха, и наземный генератор аэрозольной регулируемой дисперсности — ГАРД. Применение этих методов позволяет значительно повысить устойчивость лесов к болезням и вредителям. В итоге, такие меры напрямую способствуют достижению ключевой цели федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» — обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов.