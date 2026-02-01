Леса Волгоградской области обработают от вредителей

В 2026 году на территории Волгоградской области проведут масштабную обработку лесных массивов от опасных насекомых-вредителей. Эти важные мероприятия охватят 3,6 тысячи гектаров, сообщает администрация области. Для защиты «зеленых легких» региона используют как наземные, так и авиационные методы.
Специалисты облкомприроды уточнили, что санитарную обработку проведут в семи лесничествах: Иловлинском, Михайловском, Подтелковском, Старополтавском, Арчединском, Быковском и Калачевском. Наибольший объем работ предстоит выполнить в Кумылженском районе, где сосредоточены значительные лесные угодья.
Для эффективной борьбы с вредителями задействуют современную технику. Это и самолеты, распыляющие специальные составы с воздуха, и наземный генератор аэрозольной регулируемой дисперсности — ГАРД. Применение этих методов позволяет значительно повысить устойчивость лесов к болезням и вредителям. В итоге, такие меры напрямую способствуют достижению ключевой цели федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» — обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов.