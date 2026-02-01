Волгоградцы вторую неделю сидят без воды из-за ЧП в квартире покойника

— Прорвало трубы в квартире, где жила одинокая бабушка. В сентябре 2025 года я вызывала сотрудников МЧС из-за трупного запаха. Они приехали, вскрыли квартиру, где жила женщина, и вынесли труп. После потопа аварийщики отключили воду на всем стояке. Пять квартир с 20 января сидят без воды. А у меня и еще в одной квартире маленькие дети, — рассказывает женщина.