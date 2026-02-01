Джеффри Эпштейн, которого судили за сексуальную эксплуатацию детей, вел поиск девушек из Самары

Из опубликованных документов видно, что он и его помощница Лесли Грофф вели поиск девушек из Самары и даже лично прилетали. Об этом сообщает Телеграм-канал СЕМЁНОВ PRO.
Так же в архиве есть резюме «Мисс Тольятти», которая занимается детским модельным бизнесом.
