Джеффри Эпштейн, которого судили за сексуальную эксплуатацию детей, вел поиск девушек из Самары

30 января Министерство юстиции США опубликовало около 3 млн страниц файлов из уголовного дела против финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей.

Из опубликованных документов видно, что он и его помощница Лесли Грофф вели поиск девушек из Самары и даже лично прилетали. Об этом сообщает Телеграм-канал СЕМЁНОВ PRO.

Так же в архиве есть резюме «Мисс Тольятти», которая занимается детским модельным бизнесом.

