Боец Александр Бархатов из Жигаловского района погиб в зоне СВО

Александр родился 2 декабря 1990 года в селе Знаменка в многодетной семье. В 2010 году был призван на службу в ряды Российской Армии, где проходил службу в химических войсках. Затем вернулся в родное село, где трудился в лесу в качестве вальщика, на пилораме. В этот период он познакомился с будущей супругой, у них родилось трое детей.