Боец Александр Бархатов из Жигаловского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб Александр Бархатов из Жигаловского района. Как сообщили в администрации Жигаловского муниципального округа, бойца проводили в последний путь 30 января.
Александр родился 2 декабря 1990 года в селе Знаменка в многодетной семье. В 2010 году был призван на службу в ряды Российской Армии, где проходил службу в химических войсках. Затем вернулся в родное село, где трудился в лесу в качестве вальщика, на пилораме. В этот период он познакомился с будущей супругой, у них родилось трое детей.
В октябре 2025 года Александр Сергеевич заключил контракт и отправился в зону СВО. Рядовой Бархатов Александр Сергеевич сражался в рядах Пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко. Выполняя боевые задачи, он проявил себя как храбрый воин — доблестный защитник Отечества.