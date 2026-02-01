Минтруда рассказало, насколько увеличатся возрастные доплаты к пенсиям

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси сказали, что с 1 февраля увеличатся возрастные доплаты к пенсиям.
Там напомнили, что такие доплаты получают почти 560 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат увеличится на 1,2% и составит для лиц в возрасте 75 — 79 лет — 93,18 рубля, а при наличии инвалидности 1 группы — 217,42 ₽
Для пенсионеров 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — 186,36 рублей, а при наличии инвалидности I группы — 248,48 рублей. Всего расходы на возрастные доплаты в 2026 году составят по оценке 980 миллионов рублей.
