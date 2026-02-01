МВД запустило чат-бот для проверки подозрительных ссылок

По данным ведомства, интегрировано более 60 тысяч ссылок на фишинговые и мошеннические веб-ресурсы.
«Если ссылка или схожие ссылки значатся в базе данных как мошеннические, то вы незамедлительно получите соответствующее уведомление от бота», — говорится в сообщении.
Если ссылки нет в базе данных, то она будет направлена модераторам на ручную проверку. По ее итогам запросившему проверку отправят уведомление.
Ранее в МВД сообщали, что мошенники используют разные названия сайтов и формальные предлоги для того, чтобы вынудить пользователя перейти по сторонним ссылкам. Например, приглашают принять участие в голосовании в конкурсе за «знакомую» девочку либо просят оказать помощь ребенку с тяжелым заболеванием.
К сообщению прикрепляется ссылка на сторонний ресурс. Перейдя по ней, пользователь проводит, как правило, еще несколько операций якобы для подтверждения своего участия в акции либо для идентификации личности. Пользователя просят войти в учетную запись, ввести свой абонентский номер, а в последующем — проверочный код из СМС или сообщения в самом мессенджере.
Эти данные попадают мошенникам и дают возможность входить в учетную запись пользователя и уже от его имени осуществлять дальнейшие противоправные действия.