На Безямынке в Самаре появились новые барельефы с роботом Куйбышевцем

Арт-объекты с роботом Куйбышевцем можно найти в новых локациях Самары.

Источник: Соцсети

Новые барельефы с роботом Куйбышевцем появились в Самаре. Напомним, что первые подобные арт-объекты с изображением культовой советской игрушки стали появляться на улицах Самары в январе.

Фотографии новых барельефов публикуют в телеграм-канале «В депо до Полевой». Локации описываются иносказательно, но угадать, где найти новых Куйбышевцев, можно.

«Сколько Садовых в Самаре? Я где-то посередине!», «Через два дома от меня рождаются дети и инженеры путей сообщения!», «Самый литературный район города! Здесь в двух шагах сквер поэта и сквер писателя!», — так в телеграм-канале описывают места, где находятся новые Куйбышевцы.

Судя по всему, роботов можно найти в районе Безымянки.

Напомним, что некоторые предыдущие барельефы с роботом уже демонтировали, так как они были размещены без согласований. Какой будет судьба новых арт-объектов, неизвестно.