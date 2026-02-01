На Безямынке в Самаре появились новые барельефы с роботом Куйбышевцем

«Сколько Садовых в Самаре? Я где-то посередине!», «Через два дома от меня рождаются дети и инженеры путей сообщения!», «Самый литературный район города! Здесь в двух шагах сквер поэта и сквер писателя!», — так в телеграм-канале описывают места, где находятся новые Куйбышевцы.