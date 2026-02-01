На Безямынке в Самаре появились новые барельефы с роботом Куйбышевцем

Новые барельефы с роботом Куйбышевцем появились в Самаре. Напомним, что первые подобные арт-объекты с изображением культовой советской игрушки стали появляться на улицах Самары в январе.
Фотографии новых барельефов публикуют в телеграм-канале «В депо до Полевой». Локации описываются иносказательно, но угадать, где найти новых Куйбышевцев, можно.
«Сколько Садовых в Самаре? Я где-то посередине!», «Через два дома от меня рождаются дети и инженеры путей сообщения!», «Самый литературный район города! Здесь в двух шагах сквер поэта и сквер писателя!», — так в телеграм-канале описывают места, где находятся новые Куйбышевцы.
Судя по всему, роботов можно найти в районе Безымянки.
Напомним, что некоторые предыдущие барельефы с роботом уже демонтировали, так как они были размещены без согласований. Какой будет судьба новых арт-объектов, неизвестно.