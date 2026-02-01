Нижегородцев бесплатно проверят на признаки раннего старения

В Нижегородской области стартует программа бесплатных обследований для выявления признаков раннего старения. Она рассчитана на тех, у кого разница между биологическим и паспортным возрастом составляет пять лет и более. Перечень исследований утверждён правительством России, пройти их можно будет по полису ОМС, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Обследования ориентированы не на лечение болезней, а на профилактику — когда человек чувствует себя нормально, но риски уже выявляются при диагностике. Врачи оценят обмен веществ, гормональный фон, состояние сосудов, наличие скрытого воспаления, дефицит витаминов и микроэлементов, а также когнитивные функции и склонность к набору веса.
В рамках антивозрастного чек-апа пациентам могут назначить анализы на холестерин и липиды, показатели углеводного обмена, гормоны — отдельно для мужчин и женщин, маркеры воспаления и сосудистых рисков, а также уровень витамина D, B12, фолиевой кислоты и ряда микроэлементов.
По итогам обследования каждому дадут персональные рекомендации: по питанию, физической активности и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Пройти диагностику можно будет бесплатно с 18 лет в центрах здоровья и центрах здорового долголетия. Средняя стоимость обследования по ОМС составит 3226 рублей на человека.