Нижегородцев бесплатно проверят на признаки раннего старения

В Нижегородской области стартует программа бесплатных обследований для выявления признаков раннего старения. Она рассчитана на тех, у кого разница между биологическим и паспортным возрастом составляет пять лет и более. Перечень исследований утверждён правительством России, пройти их можно будет по полису ОМС, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».