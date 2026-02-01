Редкие костяные флейты бронзового периода найдены в курганах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Редкие костяные многорядные флейты эпохи бронзы отличной сохранности впервые найдены в курганах в Крыму, также ученые обнаружили множество нехарактерных для крымского региона ракушек каури. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель директора историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Ирина Шкрибляк.
По ее словам, крайне редко встречаемые костяные многорядные флейты были обнаружены в кургане под Симферополем и рядом с селом Льговским. Находка характерна для катакомбной археологической культуры, относящейся к эпохе средней бронзы (III-II тыс. до н. э.).
«Это костяные трубочки разного размера, по всей видимости, из трубчатых костей птиц, скреплены бронзовыми обоймами и представляют собой древний музыкальный инструмент — многоствольную, или многорядную, флейту. Это очень редкая находка для Крыма, впервые удалось собрать инструмент в той последовательности, в которой его выпустил из рук мастер», — рассказала Шкрибляк.
Также в большом количестве были обнаружены ракушки каури, характерные для Красного моря, Индийского и Тихого океанов. Ученые предполагают, что они могли использоваться человеком бронзового века в Крыму в качестве денег или украшений, как средство меновой торговли. Многочисленные раковины были обнаружены в таврских могильниках в центральной части Крымского полуострова.
«Каури не обитают в Черном море, а характерны для Красного моря, Индийского и Тихого океанов. Большое их количество было обнаружено недавно в Белогорском районе при исследовании кургана у с. Пролом. Есть версия, что ракушки служили для обмена и играли роль денег, дорогих украшений. Распространение раковин, не характерных для нашего региона, может говорить о регулярной торговле», — считает она.
Раскопки в Крыму.
Среди знаковых находок эпохи бронзы последних лет в Крыму: ножи, каменные боевые топоры, наконечники стрел, различные сосуды, украшения, кинжалы, серпы, стамески, кованый бронзовый котел, фибулы, ножи, бритва и другие. Лучшая часть этих находок сейчас экспонируется на выставке «Таврида Археологическая: эпоха бронзы» в доме П. Палласа в Симферополе.
Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о начале строительства энергомоста с Кубани, Крымского моста и скоростной трассы «Таврида», которая соединила Керчь с Севастополем. Площадь, обследованная археологами в Крыму с 2014 года, составила несколько сотен гектаров.