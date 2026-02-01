Редкие костяные флейты бронзового периода найдены в курганах в Крыму

«Каури не обитают в Черном море, а характерны для Красного моря, Индийского и Тихого океанов. Большое их количество было обнаружено недавно в Белогорском районе при исследовании кургана у с. Пролом. Есть версия, что ракушки служили для обмена и играли роль денег, дорогих украшений. Распространение раковин, не характерных для нашего региона, может говорить о регулярной торговле», — считает она.