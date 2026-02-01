Гендиректор «Фармации» ответила, чьи лекарства лучше: белорусские или импортные

Гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего ответила на вопрос про качество белорусских лекарств, сообщает ctv.by.
— Качество, эффективность и безопасность их доказаны еще на этапе производства, — сказала Людмила Сапего в интервью.
Она добавила, что и сама приобретает белорусские препараты.
— У меня врачебная семья, я уже вам сказала. Мы сами приобретаем белорусские препараты. Всегда в больницах, я вам скажу, что используется от 80 до 90% отечественные лекарственные средства.
