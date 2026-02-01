Ричмонд
Гендиректор «Фармации» ответила, чьи лекарства лучше: белорусские или импортные

Гендиректор «Фармации» оценила качество белорусских лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего ответила на вопрос про качество белорусских лекарств, сообщает ctv.by.

— Качество, эффективность и безопасность их доказаны еще на этапе производства, — сказала Людмила Сапего в интервью.

Она добавила, что и сама приобретает белорусские препараты.

— У меня врачебная семья, я уже вам сказала. Мы сами приобретаем белорусские препараты. Всегда в больницах, я вам скажу, что используется от 80 до 90% отечественные лекарственные средства.

