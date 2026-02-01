Таганрог вошел в тройку лидеров Ростовской области по молодежной политике

— В 2026 году продолжается работа по ключевым направлениям молодежной политики, включая привлечение федеральных средств через участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты». Таганрог стал одной из центральных площадок проектной активности, — отметила Светлана Камбулова.