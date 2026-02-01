Таганрог вошел в тройку лидеров Ростовской области по молодежной политике

Таганрог вошел в тройку лидеров среди муниципалитетов Ростовской области по молодежной политике. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— В 2026 году продолжается работа по ключевым направлениям молодежной политики, включая привлечение федеральных средств через участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты». Таганрог стал одной из центральных площадок проектной активности, — отметила Светлана Камбулова.
Также сейчас реализуется программа «Молодежная политика и социальная активность». Она направлена на поддержку студентов, развитие молодежных организаций, временное трудоустройство подростков, проведение масштабных мероприятий.
В городе существует мощная образовательная база, включающая четыре вуза и десять профессиональных образовательных организаций. Кроме того, активную деятельность ведут «Движение первых», «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры» и «Юнармия».
Молодежь в Таганроге — почти 60 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет.
