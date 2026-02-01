Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и чуть ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По долгосрочному прогнозу погоды февраль в Центральной России, в целом, будет около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта, который будет практически нивелирован относительно теплым финалом», — рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что в первой пентаде температурный фон в Москве ожидается на семь-12 градусов ниже положенного, а во второй пятидневке средние температурные показатели приблизятся к норме с небольшим отрицательным отклонением.
«Во второй десятидневке февраль по температурному фону будет близким к нормальным значениям и даже немного теплее их. Норма для Москвы: ночь — минус 11,1 градуса, день — минус 4,2 градуса. В заключительной, третьей, декаде месяца средняя температура воздуха составит минус два — минус три градуса при норме в минус 4,8 градуса, то есть апофеоз календарной зимы будет относительно теплым», — уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что финальный месяц этого сезона в метеорологическом отношении будет зимним.
«Февраль — это обещание весны, завернутое в метель. Недаром за сильные морозы февраль в народе называли как “лютень”, — заключил Тишковец.