Синоптик рассказал об отклонениях температуры в Москве от нормы

«Во второй десятидневке февраль по температурному фону будет близким к нормальным значениям и даже немного теплее их. Норма для Москвы: ночь — минус 11,1 градуса, день — минус 4,2 градуса. В заключительной, третьей, декаде месяца средняя температура воздуха составит минус два — минус три градуса при норме в минус 4,8 градуса, то есть апофеоз календарной зимы будет относительно теплым», — уточнил Тишковец.