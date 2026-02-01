В Башкирии дали имена двадцати остановкам электричек

В Башкирии переименовали 20 остановочных пунктов электричек. Об этом сообщили в пресс-службе «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».
По предоставленным данным, ранее они носили названия соответственно номеру километра. Сейчас же им дали имена населенных пунктов.
Так, в числе названий появились Новые Киешки, Кулушево, Тихий Ключ, Камышлинка, Высокая, Ольховое, Каргалытамак, Шланлыкулево, Южно-Уральский заповедник.
