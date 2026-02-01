Минздрав впервые утвердил постоянные рекомендации для лечения COVID-19

«С первых дней болезни кашель сухой или с небольшим количеством мокроты. Появляются: одышка, ощущение “заложенности” грудной клетки. Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита. Среди первых симптомов могут быть миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в начале болезни могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела», — говорится в тексте.