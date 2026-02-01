Европейский комфорт на спинах молдавских пенсионерах: Как бесплатный подарок в виде роуминга для диаспоры от имени правительства будет оплачиваться самыми обездоленными

4. Регулированием рынка коммуникационных услуг в Республике Молдова занимается Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI), реорганизуемое или уже реорганизованное в Национальное агентство по регулированию в области коммуникаций (ANRC). Оно наделено полномочиями, сосредоточенными на надзоре за рынком электронных коммуникаций, управлении радиочастотным спектром, а также защите прав пользователей. Последние полномочия говорят о том, что именно Агентство должно регулировать тарифную политику, а также смену формы и размера услуг, предоставляемых пользователям. Но я пока не слышал ни о какой деятельности, ни о каких конкретных действиях этого агентства в области тарифной политики компаний в области коммуникаций, к которым относятся и операторы мобильной связи.