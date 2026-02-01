Европейский комфорт на спинах молдавских пенсионерах: Как бесплатный подарок в виде роуминга для диаспоры от имени правительства будет оплачиваться самыми обездоленными

"Получил СМС от любимой компании Orange. Она радостно сообщила мне, что начиная с 5 февраля и до следующего расчётного дня в марте я буду переведен на новый абонемент Senior80. Сейчас и я, и жена являемся пользователями абонемента Senior70, который включает в себя 200 национальных минут и 2 Gb мобильного интернета, — рассказывает экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
Поскольку мы оба пенсионеры и почти всё время находимся дома, то наше использование мобильного телефона и мобильного интернета сводится к минимуму. В основном звонят нам и в основном мы общаемся с детьми и друзьями по стационарному домашнему интернету. Так что из 200 минут телефонной связи и я, и жена используем максимум 50−60 минут и мобильный интернет в городе максимум на 10−20%.
Уже больше 8 лет мы никуда не выезжаем. Так что роумингом не пользуемся. Действующий абонемент нас устраивает, хотя, как видите, и здесь мы расходуем гораздо меньше, чем он нам предлагает, тем самым отдавая прибыль компании. Но вот добрая власть объявила, что неимоверными усилиями добилась практически бесплатного роуминга со странами ЕС для наших граждан. Ура!!!
И сегодня я получаю смс от компании Orange, что теперь мой абонемент будет стоить 80 леев и будет включать обычные 200 национальных минут, но плюс роуминг в ЕС и вместо 2 Gb аж 6 Gb мобильного интернета.
Что для меня и жены изменится? Ничего. Нам не нужен роуминг и нас вполне устраивали 2 Gb мобильного интернета. Но платить нам придётся больше. Поскольку нам придётся оплачивать подарок власти в виде «бесплатного» роуминга тем, кому он нужен.
20 леев, которые нам придётся с женой доплачивать в месяц, для нас — не груз. Но в стране сотни тысяч пенсионеров, для которых каждый лей на вес золота. Это раз. Но два гораздо серьёзней. Бесплатный подарок в виде роуминга для диаспоры от имени правительства куплен и регулярно будет оплачиваться самыми обездоленными.
Это же до какой степени цинизма и лицемерия надо дойти, чтобы ставить себе это в заслугу.
Май Григорьевна, вам не стыдно?" — заключил Александр Муравский.
А МЕЖДУ ТЕМ,
На пост в соцсетях экс-министра о решении компании Orange в одностороннем порядке изменить абонементы и, соответственно, размер платы, которую должны будут платить абонементы компании поступило много комментов.
"Напомню, что это решение последовало после победных реляций Санду, а потом и её подчинённых о великой победе — введении практически бесплатного роуминга для связи со странами ЕС, — ответил оппонентам Александр Муравский.
Большинство комментов поддержали мою позицию и выступили с жёсткой критиков в адресс компании Orange, власти в целом и Санду в частности. Однако было немало и таких, кто прочёл мне лекцию о том, что Orange — это частная компания и сама устанавливает тарифы, а если мне не нравится, то могу поменять оператора. Ну и естественно, упрекнули меня в полной неграмотности, поскольку я говорил об ответственности Санду, которая, мол, тут не причём.
Я рад, что у нас есть такие грамотные граждане, которые прочли мне лекцию о предмете, ясном ученику начальной школы. Конечно, когда затрагивается честь любимой руководительницы, ещё не такие возможности умственного потенциалы вылезет наружу. Не могу читать лекции таким крутым специалистам, скорее, дам несколько пунктов разъяснений моим сторонникам, чтобы им было легче противостоять супер-специалистам в регулировании рынка.
1. У нас действует три компании мобильной связи, и они действуют синхронно. Как показали комменты, кроме Orange и две другие компании приступили к пересмотру абонементов в сторону повышения их стоимости.
2. Рынок телекоммуникационных услуг относится к рынку услуг публичного характера (значения) и подвержен регулированию со стороны государства, даже если все эти услуги оказывают чисто частные компании.
3. Мы с вам знаем, что тарифная политика энергетических компаний, хотя большинство являются частными, регулируется НАРЭ. Мы можем критиковать НАРЭ, но должны признать, что только они имеют право менять тарифы и только на основании обоснованных расчётов этих частных компаний.
4. Регулированием рынка коммуникационных услуг в Республике Молдова занимается Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI), реорганизуемое или уже реорганизованное в Национальное агентство по регулированию в области коммуникаций (ANRC). Оно наделено полномочиями, сосредоточенными на надзоре за рынком электронных коммуникаций, управлении радиочастотным спектром, а также защите прав пользователей. Последние полномочия говорят о том, что именно Агентство должно регулировать тарифную политику, а также смену формы и размера услуг, предоставляемых пользователям. Но я пока не слышал ни о какой деятельности, ни о каких конкретных действиях этого агентства в области тарифной политики компаний в области коммуникаций, к которым относятся и операторы мобильной связи.
5. Формально Санду не имеет отношения ко всему этому. НО!
Вся пропагандистская шумиха началась именно с её сообщений и именно себе она и, естественно, другие её высокопоставленные подчинённые поставила в заслугу такое великое «достижение». Но, когда оказывается, что данный успех будет в значительной части покрыт за счёт бедных стариков, представители власти и сама Санду молчат. Они тут ни причём. Нет уж, любите хвастаться, умейте и отвечать за непродуманность последствий и не умение обеспечить регулирование рынка так, чтобы не страдал самый обездоленный потребитель.