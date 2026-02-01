«Это признак настоящего чемпиона». Максим Мирный откровенно высказался о поражении Соболенко

«Последние моменты вчерашнего вечера — было нелегко проглотить пилюлю для всей команды, но Арине было гораздо сложнее всех, без сомнения, — написал Макс в социальных сетях*. — Арина, мы знаем, что ты отдала все. Огромная благодарность за то, что ты такой боец… Ты показала душу и сердце на арене Рода Лейвера, и достойно приняла поражение, а это признак настоящего чемпиона. Мы все тобой гордимся! Благодаря твоей целеустремленности, ты обязательно будешь совершенствоваться».