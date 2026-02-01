Ричмонд
«Это признак настоящего чемпиона». Максим Мирный откровенно высказался о поражении Соболенко

Максим Мирный откровенно высказался о поражении белоруски Арины Соболенко.

Источник: Комсомольская правда

Легендарный белорусский теннисист Максим Мирный, входящий сейчас в команду первой ракетки Арины Соболенко, высказался о поражении лучшей теннисистки мира в финале Australian Open.

«Последние моменты вчерашнего вечера — было нелегко проглотить пилюлю для всей команды, но Арине было гораздо сложнее всех, без сомнения, — написал Макс в социальных сетях*. — Арина, мы знаем, что ты отдала все. Огромная благодарность за то, что ты такой боец… Ты показала душу и сердце на арене Рода Лейвера, и достойно приняла поражение, а это признак настоящего чемпиона. Мы все тобой гордимся! Благодаря твоей целеустремленности, ты обязательно будешь совершенствоваться».

Напомним, что Соболенко неожиданно проиграла Рыбакиной, ведя в третьем сете 3:0.

Ранее мы писали, что произошло после поражения в финале Australian Open 2026 белоруски Арины Соболенко: «Очень расстроена собой, не смогла противостоять агрессии».

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.