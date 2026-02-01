Конец «удаленке»: школьники в Кишиневе вернутся за парты с понедельника

«В последние дни это была тема с наибольшим откликом среди многих молодых людей, школьников и родителей. Мнений было много, и они разделились. Мы продолжаем учитывать каждую точку зрения. Успехов всем!», — отметил Чебан.
Напомним, из-за серьезного гололеда в Кишиневе по решению Минобразования было решено закрыть школы в понедельник, 26 января. Далее со вторника детей перевели на дистанционное образование на одну неделю. Также поступили и во многих других районах страны, где столкнулись с непогодой. В Приднестровье школьники учились удаленно с понедельника.
