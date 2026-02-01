Средняя поездка на такси в Петербурге зимой подорожала до 638 рублей

Аналитики также выявили существенную разницу в расходах между мужчинами и женщинами. Хотя спрос на услуги такси распределяется между полами поровну, средний чек у мужчин составляет 733 рубля, а у женщин — 491 рубль. Это может быть связано с более длинными или частыми поездками, совершаемыми мужчинами.