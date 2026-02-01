Ричмонд
Средняя поездка на такси в Петербурге зимой подорожала до 638 рублей

Согласно исследованию, мужчины в среднем тратят на такси почти на 250 рублей больше, чем женщины.

Источник: Piter.TV

Средняя стоимость одной поездки на такси в Санкт-Петербурге в зимний сезон достигла 638 рублей. Это на 82 рубля (или примерно на 15%) больше, чем годом ранее. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование одного из российских банков.

Аналитики также выявили существенную разницу в расходах между мужчинами и женщинами. Хотя спрос на услуги такси распределяется между полами поровну, средний чек у мужчин составляет 733 рубля, а у женщин — 491 рубль. Это может быть связано с более длинными или частыми поездками, совершаемыми мужчинами.

Ещё заметнее рост цен затронул рынок каршеринга. Средняя стоимость одной поездки по аренде автомобиля в Петербурге этой зимой поднялась до 759 рублей по сравнению с 640 рублями в прошлом году, увеличившись более чем на 18%.