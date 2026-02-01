Ричмонд
В Туапсе бизнесмен проиграл спор за торговую марку туши XXL

Арбитражные суды обязали предпринимателя из Туапсе выплатить белорусской компании «Люкс-Визаж» 353 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Краснодарского края и апелляционная инстанция удовлетворили иск белорусской компании «Люкс-Визаж» к предпринимателю из Туапсе Борису Антониади.

Суды признали, что он незаконно использовал торговую марку при продаже туши для ресниц XXL, схожую до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца. Бизнесмена обязали выплатить 353 тыс. рублей.

В деле в качестве третьей стороны было привлечено ООО «Вайлдберриз». Суд установил, что действия ответчика вводят потребителей в заблуждение и наносят ущерб правообладателю.

Кассационная жалоба предпринимателя не была принята к рассмотрению Судом по интеллектуальным правам.